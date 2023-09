Martim Aguiar: “Os jogadores e a equipa técnica merecem ganhar um jogo no Mundial”

O antigo seleccionador português, que na próxima época será o treinador da equipa feminina do Benfica, considera que Portugal “contra a Geórgia será ainda melhor do que foi contra o País de Gales”.

Foi treinador do GD Direito, clube pelo qual se sagrou três vezes campeão nacional, e, nos três anos em que liderou a selecção nacional de râguebi, venceu os 15 jogos que disputou no Rugby Europe Trophy, conseguindo, na despedida, garantir o regresso de Portugal ao Rugby Europe Championship com uma vitória na Alemanha. Martim Aguiar, que foi substituto em 2019 pelo actual seleccionador Patrice Lagisquet, diz em conversa com o PÚBLICO que acredita que Portugal irá “continuar a crescer durante o Mundial” e pode vencer hoje (14h00, Sporttv3) a Geórgia: “Será, em teoria, onde teremos mais hipóteses.”