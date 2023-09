Um belíssimo espumante com a identidade da Bairrada

Este Espumante Lopo de Freitas Bruto esteve cinco anos com as borras antes do arrolhamento. Com as castas Cerceal (70%) e Chardonnay, mostra quão enriquecedor é o estágio em garrafa.

É com as referências Elpídio e Lopo de Freitas que as Caves do Solar de São Domingos engarrafam os seus vinhos de topo, homenageando assim duas personalidades marcantes, não só na vida da empresa como na afirmação dos vinhos e espumantes da Bairrada. Cada vez em maior número e diversificados, os vinhos de qualidade superior resultam de uma aposta consistente dos últimos anos numa viticultura e enologia diferenciadas, protagonizadas respectivamente por César Almeida e Susana Pinho. E, com isso, também a garantia do controlo da qualidade das uvas, cerca de mil toneladas anuais provenientes dos 20 hectares de vinhas próprias e de alguns viticultores associados em regime de exclusividade.