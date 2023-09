Rendimento básico incondicional volta às ruas e ao Parlamento

A marcha “pelo direito incondicional a uma vida digna” decorre este sábado em Lisboa e no Porto. Livre vai voltar a propor um estudo sobre a implementação do RBI em Portugal.

O debate sobre o rendimento básico incondicional (RBI) vai voltar à agenda do dia, tanto nas ruas como no Parlamento. Este sábado, um grupo de cidadãos em conjunto com a Associação pelo Rendimento Básico Incondicional Portugal (RBI-P) vai trazer a marcha internacional pelo RBI a Lisboa e ao Porto. E, no âmbito do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), o Livre insistirá no tema.