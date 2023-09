"Stop não pára". Artistas na rua para defender o Stop

Quando a manifestação desta sexta-feira foi agendada, pensava-se que este seria o dia em que o centro Stop encerraria portas, mas o protesto dos músicos e defensores da causa dos artistas do Stop frente aos Paços do Concelho acabou por decorrer com o antigo centro comercial ainda aberto, por força de uma providência cautelar.

A providência cautelar movida por parte dos proprietários das lojas do Stop prolonga, por agora, a estadia de quem arrenda as mais de uma centena de fracções do edifício, mas isso não demoveu os músicos de irem para a rua para manter o Stop na agenda da cidade.

Leia mais

Com um pé dentro e outro fora, no Stop a música faz-se no limbo e a temer-se o futuro