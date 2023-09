Portugal perde com França na Liga das Nações feminina

Portugal entrou na Liga das Nações de futebol feminino com uma derrota, por 2-0, frente à selecção de França, terceira classificada (juntamente com a Suécia) no último Europeu. Em Valenciennes, no primeiro encontro depois do Campeonato do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, Portugal ambicionava uma estreia positiva frente a uma selecção que não defrontava desde a Algarve Cup de 2015, mas Geyoro (27') e Bacha (89') mantiveram a tradição.

Depois de um início retraído — Patrícia Morais negou o golo a Oriane (9’) e Périsset atirou à barra após desvio da guarda-redes portuguesa —, seguido de uma boa reacção — com oportunidades claras de golo de Kika Nazareth e Telma Encarnação — Portugal não foi capaz de mostrar o nível demonstrado em encontros recentes com selecções de topo, como Inglaterra, Países Baixos e Estados Unidos.

A sublinhar o historial de seis jogos sem qualquer vitória frente à selecção francesa (dois empates e quatro derrotas nos últimos quatro confrontos), e com Eugénie Le Sommer a organizar o jogo ofensivo da equipa da casa, Portugal cedeu aos 27 minutos numa boa triangulação culminada com um remate de Grace Geyoro, entre a guardiã e o poste, após assistência de Le Sommer.

Em vantagem, a França procurou gerir o jogo através da posse de bola, priorizando a circulação em detrimento da vertigem da profundidade que foi activando com menor frequência. Portugal poderia ter explorado esse momento para intensificar as visitas à área contrária, o que conseguiu de forma esporádica, sobretudo pelo flanco esquerdo, explorando o envolvimento de Catarina Amado e a força de Telma Encarnação.

Mas o intervalo acabou por chegar sem registo de mais lances de perigo, para além de uma insistência de Kadidiatou Diani, que ganhou no duelo com Catarina Amado, bem dobrada por Tatiana Pinto.

Na segunda parte, pareceu evidente a quebra de Portugal, que entregou o domínio do jogo às francesas, tendo sido providencial a superior exibição de Patrícia Morais, a negar, aos 69 minutos, com defesa enorme, um golo certo a Le Sommer... e apenas três minutos depois novo ensejo pela autora do golo de França, Grace Geyoro, com forte remate neutralizado pela dona da baliza de Portugal.

Portugal ainda espreitou o empate num erro monumental de Wendie Renard, com Ana Capeta a bater de primeira, mas a acertar nas malhas laterais, desperdiçando a grande ocasião da selecção lusa neste encontro.

Não marcou Portugal, resolveu a França num grande remate de Selma Bacha (89'), a dissipar quaisquer dúvidas sobre o desfecho mais ajustado ao que as equipas produziram.