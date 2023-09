Lura estreia Cetam com Angélique Kidjo no dia em que lança o novo álbum Multicolor

No mesmo dia em que é lançado o seu sétimo álbum, Multicolor, Lura estreia mais um dos temas desse disco, o terceiro, depois de Bla Bla Bla e SiSi, todos eles em single e videoclipe. Cetam, assim se chama a nova canção, foi composta por Lura em parceria com a cantora franco-beninense Angélique Kidjo e no vídeo vemo-las a cantarem-na juntas, em Maio deste ano, na Elbphilharmonie de Hamburgo, no Festival Reflecktor, do qual Angélique foi curadora. “Eu escrevi o tema, mostrei-lho e ela escreveu a parte cantou numa língua do Benim”, explica Lura ao PÚBLICO. “Pedi-lhe que criasse ali algo dentro do contexto. Ela fala sobre as crianças, de um mundo melhor através de uma aposta nas crianças. Cetam quer dizer aceita-me. Aceita-me como eu sou, com as minhas diferenças, porque todos somos diferentes uns para os outros. E o videoclipe retrata mesmo isso. Tenho ali uma querida amiga com albinismo e pessoas diferentes, para mostrar que podemos conviver de forma saudável com todas as pessoas.”

Realizado por Pedro E. Semedo e filmado pela equipa da GARAGEM, no videoclipe Lura “juntou amigos e família para uma tarde passada em torno de memórias da sua carreira, boa música e a partilha de histórias à mesa”, conforme se explica no texto que acompanha o lançamento. A participação de Kidjo, com imagens do concerto já citado, deve-se a uma ligação antiga: “A Angélique remete-me à minha carreira, porque ela acompanha-me pelo menos desde o Di Korpu Ku Alma, há dezanove anos. Eu já a admirava imenso, foi a primeira cantora da world music que tive a oportunidade de conhecer (vi-a em Paris e depois em Nova Iorque), mas quando ela me chegou com esse meu disco, Di Korpu Ku Alma, e me disse que a tinha inspirado muito para o que ela estava na altura a gravar, foi para mim um orgulho enorme.”

Após o lançamento de Multicolor, esta sexta-feira, Lura vai apresentá-lo ao vivo em Novembro, primeiro em França, Paris (dia 2), depois no Luxemburgo (dia 7) e por fim em Lisboa, no CCB (dia 13). Com Lura, estarão três músicos que também estiveram no seu espectáculo do Coliseu, em 2021: Rodrigo Correia (guitarras), André Moreira (baixo) e Ariel Rosa (bateria), que constituem a base daquilo a que ela chamou Theater Sessions, ou seja, espectáculos concebidos para uma digressão europeia a realizar no Outono e no Inverno, até 2024.