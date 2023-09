Cristina Branco lança Mãe e guia-o com Passos certos “no caminho de volta a casa”

Depois de Amoras Numa Tarde de Outono, álbum lançado em Maio de 2022, onde a voz de Cristina Branco se juntou ao piano de João Paulo Esteves da Silva, a cantora e fadista regressa com um novo trabalho, a que chamou Mãe e que descreve como “o caminho de volta a casa”, explicando: “A verdade é que nunca me debrucei tão profundamente sobre o fado tradicional como aqui. Se é ‘o’ fado ou o meu fado, não sei, mas é no processo de aprendizagem e descoberta do caminho que o disco se construiu.” Anunciado em Setembro com o single e videoclipe Senhora do Mar Redondo, com letra de Lídia Jorge e música do Fado Cravo de Alfredo Marceneiro, o álbum coincide agora com o lançamento de novo single e videoclipe, Passos certos, este com letra da também fadista Teresinha Landeiro e música de Cristina Branco e Bernardo Couto: “O medo de pisar em chão errado/ Leva-me sempre ao avesso/ Então tiro os sapatos do passado/ Escolho para mim outro começo.” E este “outro começo” é, na já longa carreira nacional e internacional de Cristina Branco, um regresso ao fado tradicional, recorrendo a poemas de Lídia Jorge, Natália Correia, David Mourão Ferreira e Fernando Pessoa, a par de letras para fado escrita por Manuela de Freitas, Aldina Duarte e Teresinha Landeiro, que no disco assina três dos temas.

Gravado em Abril de 2023 nos Estúdios Valentim de Carvalho, Paço de Arcos, Passos certos conta com Cristina Branco (voz), Bernardo Couto (guitarra portuguesa), Bernardo Moreira (contrabaixo) e Luís Figueiredo (piano), sendo a produção assinada pelos quatro. O disco, com edição de autor e distribuição da Locomotiva Azul, chega esta sexta-feira às plataformas digitais e às lojas, em formato físico (CD e vinil). Ao vivo, Cristina Branco tem vários concertos marcados pela Europa até 2024. Em Setembro actuará na Finlândia (Helsínquia, 26; Tampere, 27) e na Suécia (Malmö, 29 e 30), em Outubro na Eslovénia (Ljubljana, 15), Leiria (21) e Tenerife (28), em Novembro no Porto (Casa da Música, 30) e em Dezembro no Algarve (dia 1 em Lagoa, no Auditório Carlos do Carmo). Em 2024, o primeiro concerto será na Alemanha (Hamburgo, na Elbphilharmonie, no dia 5 Janeiro), seguindo-se o CCB, em Lisboa, no ciclo Há Fado no Cais (no dia 2 Fevereiro).