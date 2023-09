Roma de Mourinho apaga estrela do Sheriff, Darwin e Díaz resgatam Liverpool

Ainda com a final de Budapeste atravessada na garganta, a Roma de José Mourinho regressou esta quinta-feira à Liga Europa com um triunfo por 1-2 sobre os moldovos do Sheriff Tiraspol.

Apesar de sofrida, a vitória foi plenamente justificada pelos romanos, que apresentaram o sérvio Mile Svilar na baliza e Rui Patrício no banco. Mourinho reservou nomes como Dybala, Leandro Paredes e Belotti para o momento certo, tendo sido forçado a recorrer ao médio argentino mais cedo do que o previsto, por força da lesão de Renato Sanches (28’).

E Paredes acabou por ser decisivo ao cobrar um livre sem perigo aparente, mas que um desvio de Gaby Kiki resultou em autogolo favorável à Roma, já para além do tempo de compensação da primeira parte (90+4’).

Na bancada, Mourinho teve de digerir o empate de Cristian Tovar (57’) após insistência na área dos “giallorossi”. Desconcentração compensada por Lukaku (65’), a confirmar o momento de inspiração do belga com quatro golos nos últimos três jogos.

Até final, a Roma dispôs de ocasiões suficientes para evitar alguns calafrios desnecessários, acabando por entrar na prova com um triunfo importante, que lhe permite repartir a liderança do Grupo G com o Slavia de Praga, que se impôs por 0-2 em Genebra, frente ao Servette.

Um pouco mais folgada, foi a vitória do Liverpool (1-3) na Arena dos austríacos do LASK Linz. Mas antes de garantir a liderança isolada do Grupo E nesta primeira ronda da prova, a equipa de Jürgen Klopp foi obrigada a sofrer.

Os austríacos chegaram à vantagem por Florian Flecker (14’), num canto em que os ingleses facilitaram a acção do médio direito, conservando-a até ao intervalo.

Os “reds” iniciaram a reviravolta graças a um penálti sobre Luis Díaz que Darwin Núnez converteu no empate (56’). Sete minutos depois, o colombiano ex-FC Porto completou a cambalhota com uma finalização exemplar após cruzamento de Gravenberch.

A confirmação chegou com a entrada em cena de Mohamed Salah, num túnel perfeito a Tobias Lawal. O egípcio esteve nos melhores lances de ataque do Liverpool, que poderia ter castigado severamente o LASK Linz, mesmo sem a ajuda de Diogo Jota.

Ajax desperdiça fogo de Forbs

Depois da derrota do PSV (Champions) e do tropeção (vencia por 0-3 aos 45’ e perdeu 4-3) do AZ Alkmaar, na Croácia, na Liga Conferência, interessava seguir o Ajax (Grupo B da Liga Europa) na disputa entre Portugal e os Países Baixos no ranking da UEFA. Sem demoras, o português Carlos Forbs marcou (9’), animando a Cruijff Arena.

Berghuis (20’) aumentou a vantagem, mas o Marselha reagiu por Clauss (23’) e Aubameyang (38’), igualando a 2-2. Mas Forbs tinha outros planos e assistiu Taylor (52’), deixando o Ajax em posição privilegiada, não fosse Aubameyang (já com Vitinha em campo) a bisar (78’) para o 3-3.

Menos problemas, teve a Atalanta, adversário do Sporting no Grupo D, que venceu (2-0) o RKS Raków, com golos na segunda parte de Ketelaere (49') e Éderson (66'), o que lhe garante o primeiro lugar do grupo.