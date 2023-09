Na Alemanha, há um misterioso condutor a atirar sanduíches para a rua

É um fenómeno que dura há seis meses, mas só durante a semana. Os habitantes das vilas de Königsborn e Heyrothsberge estão a tentar descobrir o responsável (e o recheio que vem no interior do pão).

É um ritual que (ainda) não tem explicação, mas que já acontece há seis meses. Sempre que saem de casa, os moradores das vilas de Königsborn e Heyrothsberge, no estado alemão da Saxónia-Anhalt, são confrontados com sanduíches embaladas que foram atiradas para a berma da auto-estrada B184 que faz a ligação entre as duas localidades.

Segundo os habitantes, as "sanduíches abandonadas" são descartadas por um só condutor e apenas durante a semana. Como ainda ninguém o viu, estimam que a pessoa as atire antes das 6h, momento em que, provavelmente, se desloca para o trabalho, escreve a Euronews.

Além de perturbar os moradores, neste estado alemão, atirar lixo para o chão representa um crime que dá direito a uma multa de 400 euros.

Por vezes, o misterioso condutor também decide variar o local de entrega do pão e atira-o para os jardins das casas dos moradores ou, destaca o Guardian, para um campo de futebol no bairro de Heyrothsberge, onde a equipa local costuma treinar.

Por outro lado e para outros residentes, tentar perceber o motivo que leva uma pessoa a atirar comida para a via pública é intrigante, assim como descobrir o recheio que está no interior das sanduíches. Há dias em que é apenas pão com queijo, mas outras vezes pode ter salame ou salsichas. Neste caso, deixar comida embalada à porta dos habitantes não é um gesto solidário, tendo em conta que é comum o pão estar meio comido.

Quem também está a tentar descobrir o responsável pelo mistério do pão são os psicólogos que tentam traçar o perfil e motivações desta pessoa. Em declarações a um jornal alemão e citada pelo Guardian, a psicóloga Anke Precht aponta que o condutor pode não gostar do lanche e não tem coragem de dizer à pessoa que preparou a refeição.

Mesmo assim, há soluções mais fáceis, como colocar a sanduíche no caixote do lixo do trabalho. A não ser que a pessoa queira ser descoberta.