Imagem de ex-ministro da Defesa da Ucrânia num iate partilhada nas redes é descontextualizada

A fotografia

Uma fotografia do ex-ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, num iate, a brindar com um copo de vinho, tem sido amplamente partilhada nas rede sociais, nomeadamente no X, antigo Twitter, e no Facebook.

Destaca-se uma das publicações sobre o assunto na plataforma X, onde se pode ler na descrição: "O antigo ministro da Defesa da Ucrânia, Reznikov, depois da sua demissão, já está num iate na Europa. Aparentemente, tem grandes rendimentos”. Esta publicação conta com mais de 490 mil visualizações, 2300 partilhas, 6 mil gostos e 270 comentários.

Former Minister of Defense of Ukraine Reznikov, after his resignation, is already in Europe on a yacht. Apparently marks successful earnings. pic.twitter.com/GCmLgS9onY — Sprinter (@Sprinter99800) September 10, 2023

No entanto, já foi acrescentado contexto por alguns leitores, onde se lê: "Isto é uma foto antiga de 2019, muito antes da sua demissão. A foto foi tirada depois do pedido de casamento à sua mulher". Ou seja, é uma imagem captada ainda antes de a Rússia ter invadido a Ucrânia.

Os factos

Oleksii Reznikov, que se tornou ministro da Defesa em 2021, apresentou a sua carta de demissão a 4 de Setembro de 2023, depois de alegações de corrupção. No entanto, a fotografia foi partilhada pelo ex-ministro a 14 de Fevereiro de 2020, no Facebook. Por isso, não foi tirada depois da renúncia ao cargo em Setembro, durante a guerra com a Rússia, como foi especulado online, avança a Reuters.

A fotografia foi partilhada pelo antigo ministro a 14 de Fevereiro de 2020, numa publicação em que anunciava o seu noivado com Yulia Zoriy e, portanto, mais de um ano antes de Reznijov se tornar ministro da Defesa em 2021. A publicação mostra outras fotografias que fornecem mais contexto, como a mão de Yulia com um anel de noivado. Na publicação é possível ler: "Ela disse sim! Yulia Zoriy, está na hora de contar ao mundo!".

A torre no fundo é parte do Forte Rumeli, na Turquia, um local histórico de Istambul. As pesquisas não revelam qualquer evidência de Reznikov ter estado na Turquia de férias num iate, depois da renúncia ao cargo em 2023.

O veredicto

A foto do ex ministro da Defesa da Ucrânia num iate foi inicialmente partilhada em 2020, não em 2023. A fotografia é, por isso, anterior à guerra e anterior a Oleksii ocupar o cargo de ministra da Defesa. Por isto, a publicação é falsa.

Texto editado por Ivo Neto