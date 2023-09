Mimi Froes apresenta Lembra-me de respirar na véspera do seu primeiro álbum, Contornos

Nas vésperas da publicação do seu primeiro álbum, Contornos, sucessor de dois EP (Vamos Conversar, 2020; E a Cantar, 2021), a cantora e compositora Mimi Froes estreia esta quinta-feira um novo single com videoclipe, Lembra-me de respirar. É o terceiro a ser divulgado do álbum, depois de Vai ruir (estreado em Abril) e Não vás já (lançado em Junho). À excepção desta última, com letra e música e Luísa Sobral, todas as canções do novo álbum são da autoria de Mimi Froes que, com ela (voz), tem neste álbum as participações de Tomás Marques (na produção), Manuel Oliveira (piano), Rodrigo Correia (contrabaixo), Guilherme Melo (bateria) e Manuel Rocha (guitarra). Masterização e mistura estiveram a cargo de André Tavares.

Lembra-me de respirar, com videoclipe de Victor Hugooli, fala, segundo Mimi Froes, “do luto, fala da superação do mesmo com o outro, conectado a quem vive a mesma perda. Fá-lo num pedido concreto, que me lembre de respirar, que me acalme, que me agarre para que eu possa chorar e crer que é um no outro que essa vida não morreu.” Quanto ao álbum, Contornos, a cantora e compositora diz que a palavra do título a conduz “à ideia de controlo”: “Pintar dentro das linhas, ter o cuidado de não as trespassar. Este disco reflecte a minha certeza de que a vida nos ensina a errar e a desistir do perfeccionismo. Fala sobre a perda desse controlo, a tentativa de o recuperar e sobre a frustração desse processo, mas também da esperança de encontrar paz no mesmo”. Contornos, que chegará às plataformas digitais na próxima sexta-feira, dia 22 de Setembro, terá apresentação pública em Lisboa, no Teatro Maria Matos (29 de Novembro, às 21h) e no Porto, na Sala 2 da Casa da Música (dia 1 de Dezembro, 21h30).