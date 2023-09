Afinal, quem paga as raspadinhas em Portugal? Os mais vulneráveis

Neste P24, conversamos com a jornalista Patrícia Carvalho e ouvimos Pedro Morgado, coordenador do estudo do CES sobre o vício da raspadinha em Portugal.

Em Portugal, os problemas de jogo com "raspadinhas" podem afectar 1,21% da população adulta, ou seja, cerca de 100 mil cidadãos. 30 mil dessas pessoas “quase de certeza têm doença instalada, ou seja, perturbação de jogo patológico”, explica o psiquiatra e investigador da Universidade do Minho Pedro Morgado.

São conclusões de um estudo encomendado pelo Conselho Económico e Social (CES), sobre o perfil dos utilizadores de "raspadinhas" e níveis de doenças associadas a este tipo de jogo.

Neste P24, ouvimos a jornalista do PÚBLICO Patrícia Carvalho, que teve acesso aos resultados do estudo que será apresentado esta terça-feira, nas instalações do CES, em Lisboa. Ouvimos também um excerto da conversa com Pedro Morgado, coordenador do estudo.

