China pede às mulheres que não se maquilhem nos comboios — e elas responderam

O vídeo está a motivar um debate na rede social chinesa Weibo, com vários comentários a destacar a visão sexista do país. A China Railway defende que não se trata de uma proibição.

Um novo vídeo promocional da companhia ferroviária China Railway, propriedade estatal, está a gerar debate nas redes sociais por, aparentemente, mostrar uma visão sexista que considera as mulheres que se maquilham nos comboios pouco civilizadas.

O vídeo, que foi publicado pela primeira vez em Julho e republicado nas redes sociais desde então, mostra uma mulher sentada num comboio de alta velocidade que se prepara para aplicar pó no rosto. Assim que o faz, a câmara foca-se no homem que está sentado ao lado que surge com a cara coberta de pó. O vídeo termina com a mulher a limpar a cara do passageiro.

Segundo a empresa estatal, o vídeo faz parte de uma campanha mais alargada que tem como objectivo reduzir o comportamento anti-social das pessoas. Foram ainda publicadas mensagens sobre não deixar lixo nos assentos, ocupar outros lugares ou falar e ouvir música alta nos comboios de alta velocidade.

No entanto, há quem não encare a mensagem da mesma forma. A campanha surge ao mesmo tempo em que os movimentos feministas do país lutam pela igualdade de género, nomeadamente no acesso aos cargos mais elevados de empresas e na política, ocupados maioritariamente por homens.

No sábado, dia 16 de Setembro, o vídeo da mulher a pôr maquilhagem foi o mais pesquisado e comentado na rede social chinesa Weibo, escreve a CNN, acrescentando que tinha 340 milhões de visualizações e 20 mil comentários a repudiar a campanha.

“Porque é que tem que ser um caso tão focado no género, com mulheres a maquilharem-se, para ilustrar um comportamento não civilizado?”, questionou um dos utilizadores da rede social.

“O próximo passo vai ser exigir a proibição de mulheres nos comboios de uma vez por todas?”, perguntou outro.

Perante a polémica, a China Railway optou por retirar o vídeo do site e esclareceu que as mulheres não estão proibidas de se maquilharem nos comboios. Ainda assim, esta não é a primeira vez que as mulheres chinesas são criticadas por se maquilharem em transportes públicos.

Em Março de 2019, o funcionário de um metro na cidade de Guangzhou, no Sul da China, pediu a uma passageira para retirar a maquilhagem gótica se quisesse continuar a seguir viagem, escreve a revista Time.

A situação foi partilhada nas redes sociais e deu origem ao movimento #ASelfieForTheGuangzhouMetro (uma selfie para o metro de Guangzhou, em tradução literal) com várias pessoas a partilharem as suas maquilhagens em transportes públicos. Segundo o mesmo jornal, a empresa pediu desculpa e o funcionário foi suspenso.