Portugal terá Rafael Simões contra a Geórgia, Vincent Pinto castigado com dois jogos

Foram boas notícias para Rafael Simões, mas não para Vincent Pinto. Os dois jogadores da selecção portuguesa de râguebi foram ouvidos nesta terça-feira por uma Comissão Disciplinar Independente (CDI) da World Rugby devido a jogadas em que foram intervenientes na partida do Campeonato do Mundo contra o País de Gales, realizado no passado sábado, em Nice, e, no final o organismo decidiu que o terceira-linha não sofrerá qualquer sanção, mas o ponta foi castigado com dois jogos, devido à expulsão contra os galeses.

Vincent Pinto viu um cartão amarelo aos 77 minutos do jogo de estreia no Grupo C do Mundial - atingiu com o pé a face de um jogador galês -, mas a acção disciplinar foi agravada minutos depois para vermelho pelo videoárbitro, após análise mais detalhada das imagens.

No final do encontro, Patrice Lagisquet, seleccionador nacional, contestou o cartão vermelho mostrado ao ponta português: “Espero que cancelem o cartão vermelho e fique apenas amarelo. Podem fazê-lo, já o fizerem com outros jogadores, e penso que é o adequado nesta situação. Se virmos a posição do Vincent Pinto, ele estava no ar, a virar-se para proteger a bola, e perdeu o equilíbrio nessa acção.”

No entanto, apesar de terem surgido muitas críticas a nível internacional pela expulsão de Pinto, a CDI, socorrendo-se da Lei 9.11 - “Os jogadores não devem fazer nada que seja imprudente ou perigoso para os outros…” -, deliberou que o “jogador foi suspenso por dois jogos, sujeito à conclusão do Programa de Intervenção do Treinador.”

Já Rafael Simões, que não sofreu qualquer sanção disciplinar durante a partida, estava indiciado por uma alegada “placagem perigosa” no mesmo jogo frente aos galeses.

Segundo a informação divulgada pela World Rugby, “o jogador aceitou ter cometido um acto de falta, mas afirmou que não atingiu o limite do cartão vermelho”, defesa que o CDI “aceitou e não manteve a citação. Simões está, portanto, livre para jogar” contra a Geórgia.

Antes de conhecer a decisão da comissão disciplinar, o treinador-adjunto da selecção portuguesa, João Mirra, tinha desvalorizado a possibilidade de Vincent Pinto e Rafael Simões não defrontarem a Geórgia.

Em conferência de imprensa, o técnico disse que Portugal quer “contar com todos”, mas salientou que o “grupo não é de 15 nem de 23” e que os 33 jogadores convocados têm “muita qualidade”: “Se eles jogarem, óptimo, ficamos com mais opções. Se não jogarem, temos outras opções muito válidas”.

“Tem sido uma dificuldade brutal pelo empenho de todos e pela sua qualidade fazer a escolha dos 23 para os jogos. E já quando viemos para cá, foi o mesmo para fazer a lista de 33, porque nós confiamos em todos”, concluiu João Mirra.