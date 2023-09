Terça na TV: O Santo das Segundas Oportunidades, Kim e Kanye, e Maria Judite de Carvalho

Temos também Nem Contigo… Nem Sem Ti!, A Hora Mais Negra, Kountry Wayne: A Woman’s Prayer, As Maiores Descobertas com Dan Snow e Evil Lives Here.

CINEMA

Nem Contigo… Nem Sem Ti!

Cinemundo, 15h05

Rosie (Michelle Pfeiffer) é mãe solteira, tem 40 anos e é produtora de televisão. Mas a vida podia correr-lhe melhor: a série de televisão que está a produzir pode ser substituída por um reality show, a filha acabou de acordar para o amor e para a sexualidade e o ex-marido vai voltar a ser pai com uma mulher mais nova. É então que Rosie se apaixona por Adam, um actor da série. Mas Adam é muito mais novo do que ela e Rosie não tem a certeza de conseguir superar o preconceito. Um filme de 2007 de Amy Heckerling, que foi rainha dos filmes de adolescentes dos anos 1980, 1990 e início dos anos 2000.

A Hora Mais Negra

Hollywood, 21h30

Ano de 1940. A Europa atravessa um período negro, com a Alemanha nazi a ganhar território e poder sobre as forças aliadas. Winston Churchill é um estadista brilhante que, a 10 de Maio desse mesmo ano, se vê nomeado de urgência para o cargo de primeiro-ministro britânico. Poucos dias depois da tomada de posse, depara-se com a maior e mais difícil decisão da sua vida: aceitar um tratado de paz com a Alemanha, submetendo-se às suas ordens; ou declarar guerra ao inimigo, lutando pela liberdade e independência do seu povo… Realizado por Joe Wright, este filme de 2017 foi nomeado para seis Óscares da Academia, acabando por receber dois: Melhor Actor Principal (Gary Oldman, quase irreconhecível como Churchill) e Melhor Caracterização.

O Santo das Segundas Oportunidades

Netflix, streaming

Estreia. Bill Veeck foi dono de várias equipas de basebol, sendo um famoso promotor desportivo americano. O seu filho Mike ia seguir as pisadas do pai, mas, em 1979, organizou um famoso evento no estádio dos Chicago White Sox, de que o pai era dono. Foi um evento promocional chamado Disco Demolition Night, em que milhares de rodelas de vinil com música disco-sound foram destruídas, num evento cruel que ajudou a trazer o fim desse género musical. A infâmia afectou a carreira do filho e do pai. Neste documentário de Morgan Neville e Jeff Malmberg, conta-se a história de redenção de Mike, que passou décadas a tentar refazer a vida. Tem narração de Jeff Daniels e Charlie Day faz de Mike.

COMÉDIA

Kountry Wayne: A Woman’s Prayer

Netflix, streaming

Estreia. Através da internet, “Kountry” Wayne Colley foi-se tornando, desde 2014, uma estrela a partir de uma pequena cidade da Geórgia. Agora chega o seu primeiro especial de stand-up, focado em ser pai de dez filhos e na sua relação com Jesus Cristo.

DOCUMENTÁRIOS

As Maiores Descobertas com Dan Snow

História, 22h15

Estreia. Nesta série de três episódios, o historiador e apresentador britânico Dan Snow vai à volta do mundo para saber mais sobre grandes marcos da História. No episódio de estreia, o destino é Itália, mais propriamente as ruínas de Pompeia. Aí, tenta descobrir o que é que se passou antes de o Vesúvio ter destruído por completo a cidade. Já no segundo, o foco é o Vale dos Reis do Egipto, entre túmulos como os de Tutankhamon. A série chega ao fim na próxima semana, com um episódio nos Estados Unidos, sobre ossos de dinossauros.

Evil Lives Here

ID, 22h

A premissa desta série documental que estreia agora novos episódios é simples: pessoas partilham testemunhos sobre a vida feita ao lado de entes queridos que, veio-se a ver depois, se revelaram como assassinos.

Kim Vs Kanye: The Divorce

HBO Max, streaming

Estreia. Kim Kardashian e Kanye West, que entretanto mudou de nome só para Ye, foram casados entre 2014 e 2022. Esta minissérie documental de dois episódios conta os dois lados da história, com recurso a testemunhos de advogados e de amigos do casal.

A Vida é um Autocarro Vazio

RTP2, 23h22

Neste documentário de Ricardo Sacramento e Sara Marques, foca-se a vida da escritora Maria Judite de Carvalho, autora de 13 romances que venceu duas vezes o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco e ainda foi condecorada Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. A narração é de Isabel Fraga e entre os entrevistados contam-se nomes como Urbano Tavares Rodrigues, com quem foi casada, Alice Vieira, Eduardo Lourenço, Inês Fraga, Pedro Mexia ou José Jorge Letria.