Rafael Simões e Vincent Pinto ouvidos por Comissão Disciplinar

Os dois jogadores da selecção nacional de râguebi ficam a saber nesta terça-feira se podem defrontar a Geórgia no segundo jogo de Portugal no Campeonato do Mundo.

Rafael Simões e Vincent Pinto, jogadores da selecção portuguesa de râguebi, vão ser ouvidos nesta terça-feira por uma Comissão Disciplinar Independente (CDI) da World Rugby devido a jogadas em que foram intervenientes no jogo do Campeonato do Mundo contra o País de Gales, realizado no passado sábado em Nice.

Vincent Pinto viu um cartão amarelo aos 77 minutos do encontro do Grupo C - atingiu com o pé a face de um jogador galês -, acção disciplinar que foi agravada minutos depois para vermelho pelo videoárbitro, após análise mais detalhada das imagens.

No final do encontro, Patrice Lagisquet, seleccionador nacional, contestou o cartão vermelho mostrado ao ponta português: “Espero que cancelem o cartão vermelho e fique apenas amarelo. Podem fazê-lo, já o fizerem com outros jogadores, e penso que é o adequado nesta situação. Se virmos a posição do Vincent Pinto, ele estava no ar, a virar-se para proteger a bola, e perdeu o equilíbrio nessa acção.”

Já Rafael Simões, que não sofreu qualquer sansão disciplinar durante a partida, está indiciado por uma alegada “placagem perigosa” no mesmo jogo frente aos galeses.

A comissão será presidida pelo francês Jean-Noël Couraud, coadjuvado pelo técnico escocês Frank Hadden e pelo antigo jogador inglês Leon Lloyd. Os potenciais castigos a aplicar aos dois jogares serão conhecidos após a audição.