Rendas sobem ao ritmo mais acelerado numa década, antes de novo aumento em 2024

Em Agosto, as rendas registaram o maior aumento desde o início de 2014. Para o próximo ano, sem intervenção do Governo, a inflação determinaria mais um aumento acentuado das rendas em vigor.

Numa altura em que as rendas habitacionais registam os aumentos mais acelerados em quase uma década, quem arrenda casa prepara-se para suportar novos aumentos a partir do próximo ano. Com proprietários a exigirem o cumprimento da lei que regula a actualização anual das rendas e inquilinos a apelarem a um travão absoluto dos aumentos, o Governo comprometeu-se a encontrar um meio-termo que responda às necessidades das famílias sem se afastar demasiado da actualização que teria lugar se a lei fosse cumprida. Ainda sem revelar qual será a solução escolhida, o executivo vai reunir-se com as associações representativas das várias partes do sector.