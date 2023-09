Sporting vence Moreirense e chega-se à frente

Os sportinguistas alcançam o FC Porto no topo da classificação da I Liga.

O Sporting venceu neste domingo o Moreirense com dois golos que “chegaram esta época” e um terceiro no último lance da partida. Hjulmand e Gyokeres, dois dos reforços sportinguistas para esta temporada, foram os responsáveis pelo desatar da partida para os “leões” e Diomande, na última jogada do encontro fixou o 3-0 final.

Uma primeira parte não tão exuberante, mas um segundo tempo dominador, permitiu ao Sporting somar a quarta vitória da época de forma inteiramente justa, perante uma equipa que até chegou a incomodar, mas só durante os primeiros 15 minutos de jogo.

Rúben Amorim promoveu apenas uma alteração no “onze”, deixando aquele que é o melhor marcador da equipa e do campeonato — Paulinho — no banco, enquanto Edwards foi titular.

A ideia do técnico sportinguista talvez fosse conseguir ter maior mobilidade e verticalidade na sua frente ofensiva, mas a verdade é que um Moreirense bem organizado a defender foi capaz de dificultar a manobra ofensiva dos “leões” no primeiro tempo.

Os “cónegos” chegaram mesmo a acertar no poste da baliza à guarda de Adán, logo aos 7’. Mas o Sporting reagiu, Morita também acertou nos ferros e chegou mesmo a marcar, num lance com o japonês de novo em evidência e finalizado por Esgaio, mas que foi invalidado por causa de um fora-de-jogo de cinco centímetros.

Positivo/Negativo Positivo Gyokeres O avançado sueco que o Sporting foi desencantar no segundo escalão do futebol inglês voltou a fazer um grande jogo. Um portento de força, um desgaste constante da defesa adversária. E mais um golo para a sua conta pessoal.

Positivo Morita Foi dos mais dinâmicos do meio-campo "leonino". Esteve perto do golo, mas o poste e o guarda-redes adversário impendiram a festa do nipónico.

Positivo Nuno Santos Foi pelo seu flanco que o Sporting criou mais dificuldades à defesa do Moreirense. Esteve inspirado e ajudou a desequilibrar o jogo, em especial no segundo tempo. Negativo Edwards Foi titular no "onze" do Sporting, ocupando a vaga deixada em aberto pela saída e Paulinho, mas não justificou a aposta do treinador.

Aos poucos o Sporting foi tomando conta da partida e Morita (novamente) e Hjulmand, obrigaram Kewin, guarda-redes do Moreirense a duas defesas espectaculares pouco tempo antes do intervalo.

Os golos surgiriam, contudo, pouco depois. No recomeço da partida, o Sporting entrou a todo o gás e chegou à vantagem pouco depois do descanso. Com o seu flanco esquerdo a “carburar”, muito por culpa da velocidade de Nuno Santos, um remate de fora da área de Hjulmand, após um ressalto de bola, inaugurou o marcador (55’).

O Sporting “carregava” nesta fase. Nuno Santos, quase sempre ele, deixava a defesa do Moreirense desposicionada e um cruzamento bem medido descobriu a cabeça do avançado sueco no interior da área dos minhotos, com Gyokeres anão desperdiçar e a fazer o 2-0.

O Moreirense já não era capaz de parar de forma eficaz as movimentações ofensivas do Sporting como tinha feito no primeiro tempo e o Sporting podia ter dilatado a vantagem num cabeceamento de Paulinho, que, entretanto, tinha sido chamado ao jogo, substituindo um desispirado Edwards — um cruzamento de Matheus Reis encontrou o goleador “leonino” nas costas de Frimpong mas o cabeceamento levou a bola à trave.

O jogo continuou até ao apito final do árbitro com o Sporting a dominar por completo e o Moreirense a ser incapaz de ripostar. Os minhotos acabariam mesmo o jogo com menos um jogador em campo, fruto da expulsão, por acumulação de cartões amarelos, de Maracás. Mas, nessa altura, faltavam dois minutos para os noventa e a vitória “leonina” era certa. Só não era certo o resultado final que ainda sofreu uma alteração no último lance da partida: canto de Geny Catamo para o segundo poste, Diomande saltou mais alto que o adversário directo e cabeceamento de cima para baixo.