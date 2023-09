O cinema real despertou memórias nos sobreviventes de Vilarinho da Furna

Foi a preto-e-branco que António Campos ilustrou um modo de viver agora extinto e retratou a contenda entre o orgulho de um povo pelo seu lugar e a opressão de um regime. Este sábado, 48 anos após a conclusão do filme Vilarinho das Furnas, e num mundo a cores, os antigos habitantes do lugar de Vilarinho da Furna, na freguesia de Campo do Gerês, situada na zona nordeste da vila de Terras de Bouro, reuniram-se para ver e aplaudir uma obra que representa a resistência de um povo ainda em luta, a partir do interior do país, para não cair no esquecimento.

