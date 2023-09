Ainda há 85 mil alunos sem professor a todas as disciplinas no final da primeira semana de aulas

No final da primeira semana do novo ano lectivo, ainda há cerca de 85 mil alunos que não têm professor a pelo menos uma das disciplinas. Esta sexta-feira, foram colocados mais de 2500 docentes nas escolas, mas grande parte destes foi para substituir professores com atestados médicos, pelo que acabam por preencher lugares que até aqui não tinham sido sinalizados pelos estabelecimentos de ensino. As necessidades continuam semelhantes às verificadas há uma semana, com pelo menos perto de 1000 horários à procura de “dono”.

