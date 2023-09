O coreógrafo Francisco Camacho remontou um dos espectáculos mais marcantes do seu percurso, estreado em 1997, agora com um elenco intergeracional. Para ver sexta e sábado no Rivoli, no Porto, e dia 23 no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

A remontagem de Gust conta com seis bailarinos do elenco original.

