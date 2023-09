Andrómeda "valiosa" e nuvens em forma de lobo: estas são as melhores fotos de astronomia do ano

Já são conhecidos os finalistas do concurso do Fotógrafo de Astronomia do Ano e a imagem vencedora revelou uma descoberta inédita: há um arco gigante de plasma a rodear Andrómeda, a galáxia espiral mais próxima da Via Láctea. Marcel Drechsler, Xavier Strottner e Yann Sainty são os fotógrafos responsáveis pela descoberta que está, neste momento, a ser investigada por cientistas de vários países.

Para László Francsics, juiz e astro fotógrafo, Andromeda, Unexpected é uma fotografia “tão espectacular como valiosa” capaz de elevar a astrofotografia tem de melhor, lê-se no comunicado enviado ao P3.

No total foram distinguidos 31 finalistas de 11 categorias. Nesta fotogaleria, há auroras boreais, planetas, uma Lua prateada, constelações e até nuvens moleculares que formam pontos de interrogação ou lobos no espaço. As fotografias vão estar em exibição este sábado, dia 16 de Setembro, no National Maritime Museum, em Londres.

“Mais uma vez, os participantes no concurso Fotógrafo de Astronomia do Ano conspiraram para dificultar a tarefa do júri com uma avalanche de imagens de alta qualidade. O ponto alto deste ano é talvez o número de descobertas genuínas que foram fotografadas, mas tivemos esforços maravilhosos em todas as categorias”, afirmou Ed Bloomer, astrónomo do Observatório Real de Greenwich.

Este ano, a competição do Observatório Real de Greenwich recebeu mais de quatro mil participantes de 64 países. Da lista de vencedores fazem também parte Runwei Xu e Binyu Wang, dois jovens chineses de 14 anos premiados na categoria de Jovem Fotógrafo de Astronomia do Ano pela imagem da nebulosa da galinha corredora.