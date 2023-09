Gosta muito de mim

O Carlos contou-lhe do livro e contou-lhe da mulher com os pulmões avariados, que era tão grande que não cabia na porta.

O Carlos conversava, sentado ao lado do seu melhor amigo, o Moisés, a quem chamavam Moisés realejo ou Moisés das toucas ou Moisés patranhas ou Moisés da lábia ou Moisés das tretas, do tanto que inventava. O Carlos contou-lhe do livro e contou-lhe da mulher com os pulmões avariados, que era tão grande que não cabia na porta.