Na Semana da Moda de Nova Iorque, estar offline é o derradeiro luxo

Influenciadores com centenas de milhares de seguidores publicam vídeos do tipo “prepare-se comigo”/#GRWM e “um dia na vida”, levando os espectadores a eventos e desfiles de moda que não constam do calendário oficial, nem sequer do radar da maioria dos editores, jornalistas, retalhistas e celebridades que se amontoam nas primeiras, segundas e terceiras filas de desfiles como Ralph Lauren e Eckhaus Latta.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt