Tomás Bessa lidera Open de Portugal com volta de antologia

Tomás Bessa é o líder do 61.º Open de Portugal após a primeira volta no campo do Royal Óbidos Spa & Golf Resort. O jogador nortenho de Paredes, de 27 anos, fez um primeiro resultado sensacional de 63 pancadas, 9 abaixo do Par 72. E comanda com duas de vantagem sobre o inglês Marco Penge (65, -7).

Foram nada menos do que nove birdies rumo à volta mais baixa da sua carreira profissional, e logo na abertura de uma prova do Challenge Tour em solo nacional, dotada com €250.000 em prémios.

“Estive excelente do tee ao green, os putts também entraram, fui muito sólido: forte, quando tinha de ser; defensivo, quando tive de ser”, afirmou aquela que foi a grande figura na jornada inaugural do Open.

“São quatro voltas, há muito golfe para ser jogado, mas obviamente que começar bem é muito positivo. Acho que tenho boas hipóteses de continuar a fazer um bom torneio”, acrescentou.

No terceiro lugar há quatro jogadores que assinalaram 66 (-6): o espanhol Manuel Elvira, o neerlandês Dario Antonisse, o francês Frederic Lacroix e o inglês Lee Slatery.

Entre os sete portugueses em prova, Ricardo Melo Gouveia está no 31.ºs com 70 (-2), Vítor Lopes nos 51.ºs com 71 (-1), Pedro Lencart e Tomás Melo Gouveia nos 69.ºs com 72 (Par), Ricardo Santos nos 89.ºs com 73 (+1) e João Pinto Basto em 142.º com 79 (+7).

O detentor do título, o francês Pierre Pineau, marcou 71 (-1).

Sexta-feira, no final da segunda volta, será feito um cut para os 60 primeiros e empatado na classificação. São esses que seguem em frente para fase final da competição durante o fim-de-semana.

