Kuss ficou mais perto da vitória final na Vuelta graças a Vingegaard

Jonas Vingegaard "entregou" a 78.ª Volta a Espanha a Sepp Kuss, com o dinamarquês a demonstrar nesta quinta-feira na estrada, em dia de nova exibição de Remco Evenepoel, querer efectivamente que o ciclista norte-americano vista a vermelha final.

Embora tenha sido do belga da Soudal Quick-Step a vitória na 18.ª etapa, no alto de La Cruz de Linares, após uma fuga de mais de 150 quilómetros, os últimos 30 a solo, foi de Sepp Kuss o triunfo "moral", com o norte-americano de 29 anos a ver o actual bicampeão do Tour abdicar das suas aspirações - o dinamarquês pareceu, inclusive, perder propositadamente nove segundos no final - para limitar-se a levá-lo em segurança até à meta.

Após a intensa polémica das duas jornadas anteriores, a Jumbo-Visma finalmente estabeleceu uma hierarquia na equipa, com Vingegaard, sobretudo, e Primoz Roglic a respeitarem a camisola vermelha do seu colega, que tem agora 17 segundos de vantagem sobre o dinamarquês e 1m08s sobre o esloveno e está bem lançado para ganhar a sua primeira grande Volta no domingo, em Madrid.

"É bom poder retribuir e fazer algo pelo Sepp. Ele fez tanto por mim e pelo Primoz. Obviamente, gosto de poder retribuir hoje e também no sábado", disse o vice-líder da geral, antecipando o derradeiro teste à vermelha de Kuss.

Peça basilar nas vitórias de Vingegaard e Roglic em anteriores grandes Voltas, o "adorado" gregário de luxo da Jumbo-Visma, que na quarta-feira recebeu apoio de vários quadrantes do ciclismo, após ser atacado pelos seus companheiros na subida ao Angliru, limitou-se a dizer que a vitória final "está mais próxima", depois de uma jornada em que Evenepoel somou a terceira etapa nesta edição e o 50.º triunfo profissional, cruzando a meta com o tempo de 4h47m37s.

O belga de Soudal Quick-Step, o italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious), que foi segundo, a 4m44s, e o dinamarquês Andreas Kron (Lotto Dstny), terceiro na etapa, a 5m10s, distanciaram-se do pelotão ainda nos primeiros 20 dos 178,9 quilómetros entre Pola de Allande e o alto de La Cruz de Linares.

Os três integraram uma fuga constituída ainda por Egan Bernal, Julien Bernard (Lidl-Trek), Lewis Askey e Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Nico Denz (BORA-hansgrohe), Jarrad Drizners (Lotto Dstny), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), Imanol Erviti (Movistar), Max Poole (DSM-firmenich), Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic) e Paul Ourselin (Total Energies), que teve uma vantagem que superou a dezena de minutos.

O incansável jovem belga, em fuga pelo segundo dia consecutivo, não se poupou a esforços, sendo o mais activo na fuga, quer para assegurar já hoje virtualmente a vitória na classificação da montanha, quer para tentar somar um novo triunfo em etapas, depois de já ter conquistado as terceira e 14.ª.

O ritmo de Evenepoel foi fazendo "vítimas" no Alto de Tenebredo, a terceira categoria que antecedia a segunda de três contagens de primeira da jornada desta quinta-feira, mas foi na primeira subida a La Cruz de Linares que a fuga definitivamente se desmembrou, com o ainda campeão em título a ficar na frente na companhia do experiente Caruso e de Poole.

Enquanto na dianteira a luta pela etapa estava entregue aos fugitivos, nomeadamente ao líder da montanha, que se isolou a cerca de 30 quilómetros da meta, no grupo de favoritos a Bahrain Victorious assumiu novamente as despesas da corrida, tal como no Angliru, tentando explorar as debilidades demonstradas por Juan Ayuso (UAE Emirates) na véspera, de modo a levar Mikel Landa ao quarto lugar da geral.

Almeida foi 18.º na etapa

Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) foi o primeiro a tentar a sua sorte entre os ciclistas no top-10 da geral, para resposta imediata da Movistar, na defesa do sexto posto de Enric Mas. Como já é tradição, João Almeida (UAE Emirates) perdeu o contacto com o grupo de favoritos nessa altura e fez uma corrida de trás para a frente, acabando a 18.ª etapa na 17.ª posição, a 10m23s.

Após as fortes críticas de que a Jumbo-Visma foi alvo nos últimos dias, Jonas Vingegaard colocou hoje as "vestes" de fiel gregário de Sepp Kuss, demonstrando estar disposto a abdicar da sonhada "dobradinha" Tour-Vuelta para ajudar o seu companheiro norte-americano.

O gesto do actual bicampeão da Volta a França, que impôs o ritmo no grupo dos primeiros da geral, condicionou qualquer iniciativa de Primoz Roglic, com o trio da equipa neerlandesa a permitir até que Landa e Ayuso lutassem entre si pelo quarto lugar, antes de alcançarem novamente os espanhóis.

Nesta quinta-feira, Vingegaard comprovou que falava verdade quando disse, na quarta-feira, que queria que Kuss ganhasse a Vuelta: além de trabalhar, diminuiu o ritmo de pedalada para cortar a meta nove segundos depois do seu companheiro, que concluiu a etapa a 9m29s de Evenepoel, num grupo no qual estavam Ayuso, Mas e Roglic.

O top-10 da geral não sofreu alterações, com Almeida a manter-se em nono, agora a 10m20s do camisola vermelha. Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) e Nélson Oliveira (Movistar) concluíram a tirada a quase 29 minutos do vencedor e ocupam, respectivamente, os 46.º (a 2h09m57s) e 51.º (a 2h14m12s) postos da classificação.

Já André Carvalho (Cofidis), 124.º na tirada a 33 minutos, e Rui Oliveira, 147.º a 35m45s, estão entre os últimos da geral, com o primeiro a ser 139.º e o ciclista da UAE Emirates a ser efectivamente o "lanterna-vermelha", na 146.ª posição, já a mais de quatro horas de Kuss.

Na sexta-feira, os sprinters têm nova oportunidade nos 177,5 quilómetros essencialmente planos entre La Bañeza e Íscar.

AMG // VR

Lusa/Fim