“Tem de existir uma estratégia de longo prazo para o râguebi em Portugal”

O PÚBLICO falou com aquele que foi o capitão de Portugal na estreia no Mundial de 2007.

Está na história do râguebi português por ter capitaneado a primeira selecção nacional a apurar-se para um Campeonato do Mundo, por ter sido o primeiro a entrar para o restrito “Rugby Centurions”, clube em que só é permitido o acesso a quem tem mais de 100 internacionalizações pelo seu país, mas também pela forma como jogava e liderava dentro de campo: na primeira partida de Portugal no Mundial 2007, contra a Escócia, foi considerado o “homem do jogo”.