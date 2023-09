Alfa Romeo faz vénia ao espírito desportivo com novos Giulia e Stelvio Quadrifoglio

Na Alfa Romeo, o espírito de competição está, historicamente, presente no momento de apresentar modelos de estrada. Um propósito que se repete com os novos Giulia e Stelvio Quadrifoglio, com encomendas disponíveis desde Julho, a partir de 118.450€ e 140.150€, respectivamente.

Os valores mostram bem o campeonato que a Alfa Romeo disputa: o dos veículos premium, com acabamentos de qualidade superior, equipamentos distintos, como o sistema de som Harman Kardon e as decorações em carbono, e muita, muita tecnologia, entre a qual se destacam os faróis adaptativos de matriz full-LED ou o novo painel de instrumentos digital com o histórico design telescópico.

A cereja no topo: o comportamento em estrada, que pudemos comprovar em traçados nacionais, nomeadamente alguns, pela serra do Caramulo, que integram, ou já integraram, a lista de troços do Rali de Portugal. A beneficiar esse comportamento está a relação peso-potência (devido à escolha de materiais ultraleves, como o alumínio usado na construção do motor e a fibra de carbono presente no veio de transmissão, capot, spoiler e saias), o motor de 2,9 litros, de seis cilindros em V, trabalhado para passar a debitar 520cv, e detalhes técnicos, como o diferencial mecânico de deslizamento limitado.

A dinâmica também é influenciada pela suspensão Alfa Link, com triângulos duplos com eixo de direcção semivirtual, à frente, e uma solução multibraços, atrás, que assegura um bom nível de conforto, mesmo em traçados muito sinuosos.

A marca salienta ainda o facto de, graças a uma afinação específica, ter conseguido melhorias no “comportamento e tracção do automóvel, optimizando a transferência de binário e aumentando a estabilidade, agilidade e velocidade nas curvas”. Já a “música” à sua passagem fica a cargo do sistema de escape Akrapovič, refere-se em comunicado.

O Giulia chega com jantes de 19" e o Stelvio com jantes de 21", sendo que, em ambos os casos, exibem as desportivas pinças de travão vermelhas. E, tal como não se faz rogado nas acelerações (o Giulia Quadrifoglio cumpre a aceleração de 0 a 100 km/h em 3,9 segundos; o Stelvio Quadrifoglio, em 3,8s), é assertivo nas travagens, contando com um sistema electromecânico, que combina o controlo de estabilidade com o sistema de travagem e limita a distância de paragem.

Foto Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Adrien Cortesi

Foto Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio MAXSAROTTO

Foto Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Tibo/The Good Click

No interior, em qualquer um dos modelos, é exposta a paixão pelo desporto, com detalhes em fibra de carbono ou o volante a couro e alcântara com costuras pretas. E nem a tecnologia fica à margem dessa declaração, com o novo painel de instrumentos a estrear um ecrã TFT de 12,3", onde se pode aceder a toda a informação do veículo e aos parâmetros relacionados com as tecnologias de condução autónoma, podendo ser configurado mediante a vontade do condutor: Evolved Relax e Heritage, como na restante gama Alfa Romeo, e a exclusiva Race.

Na segurança, ambos os modelos concentram um conjunto de avançados sistemas de assistência ao condutor, capaz de oferecer uma condução autónoma de nível dois, como o cruise control adaptativo, o assistente de ângulos mortos e o aviso de saída da faixa de rodagem.