Fernando Santos demitido do cargo de seleccionador da Polónia

Fernando Santos foi demitido do cargo de seleccionador da Polónia, anunciou nesta quarta-feira a Federação Polaca de Futebol, depois de o treinador português ter assumido o cargo em Janeiro e de somar três derrotas em seis jogos.

"A Federação Polaca de Futebol (PZPN) anuncia que, a partir de 13 de Setembro de 2023, o treinador Fernando Santos deixa de exercer as suas funções como seleccionador nacional da Polónia", refere em comunicado.

O presidente da federação polaca, Cezary Kulesza, citado no documento, agradeceu o trabalho de Fernando Santos na selecção e desejou "boa sorte para os próximos desafios desportivos".

"A escolha de um novo seleccionador é agora uma prioridade para a direcção da Federação Polaca de Futebol, pelo que em breve anunciaremos quando será feita a apresentação do novo treinador", referiu, sobre o sucessor do técnico luso.

Já Fernando Santos, citado no mesmo comunicado, manifestou a sua gratidão por ter liderado a selecção da Polónia.

"Apesar de estarmos a chegar ao fim da nossa cooperação, estou grato por ter dirigido a selecção polaca e desejo tudo de bom à Polónia e ao seu povo, que me acolheu tão bem quando aqui vivi", afirmou.

Fernando Santos, de 68 anos, iniciou o trajecto na selecção polaca com uma derrota frente à República Checa no apuramento para o Euro 2024 de futebol, venceu depois a Albânia e a Alemanha, esta última em jogo particular, antes de nova derrota frente à Moldova.

A Polónia bateu depois as Ilhas Feroé, mas foi derrotada no domingo pela Albânia e está em situação complicada na luta pelo apuramento para o próximo Campeonato da Europa.

Com duas vitórias e três derrotas na qualificação, os polacos estão em quarto no Grupo E, com seis pontos em cinco jogos, atrás da Albânia, que tem 10, da República Checa e da Moldova, com oito, e apenas à frente das Ilhas Feroé, com um.

Santos substituiu no cargo Czeslaw Michniewicz, que conduziu a selecção polaca no Mundial 2022, no Qatar, no qual acabou por ser eliminada nos oitavos-de-final pela França, finalista vencida da competição.

Antes, o técnico luso liderou a selecção portuguesa desde 2014 e saiu em 15 de Dezembro de 2022, depois de dar os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal, com a conquista do Euro 2016 e da Liga das Nações de 2019.

Em 109 jogos com a selecção lusa, Fernando Santos conseguiu 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas, a última das quais frente a Marrocos, por 1-0, nos quartos-de-final do Mundial 2022.