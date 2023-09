Vasco Barata: Os hotéis “estariam muito melhor alocados” aos estudantes

A crise na habitação não olha a idades, mas com o arranque do ano lectivo à porta os jovens estão a sofrer particularmente com a subida dos preços dos quartos e a falta de oferta de alojamento estudantil. Em entrevista ao Toma Partido, Vasco Barata, membro da associação pelo direito à habitação Chão das Lutas e deputado municipal de Lisboa pelo Bloco de Esquerda, acusa o Governo de estar a “patinar nas metas prometidas” relativas às camas para estudantes e às casas construídas pelo Estado e vaticina que o programa Mais Habitação "não será suficiente" para resolver os problemas na habitação.

Num episódio dedicado às dificuldades no acesso à habitação dos jovens e estudantes, o também porta-voz do movimento Casas para Viver defende que "é preciso atacar o problema onde ele existe", ou seja, na "procura externa ilimitada financeiramente". Mas censura os socialistas por historicamente terem "ignorado o problema" da habitação e, agora, "nem as medidas mais simples" estarem "disponíveis para tomar", como alargar o prazo mínimo dos contratos.