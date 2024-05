Catarina Branco celebra a música popular no novo EP Não Me Peças Mais Canções

Foi em 2019 que Catarina Branco lançou um primeiro EP, Tá Sol, a que se seguiu, em 2022, um álbum a que deu o nome de Vida Plena – e do qual viria a regravar em formato acústico dois temas no ano seguinte, 2023, de parceria com Guarda-Rios. Agora, sob o título Não Me Peças Mais Canções, lança esta sexta-feira um novo EP com versões de canções tradicionais, cinco ao todo, incluindo A minha saia velhinha, Se passares pelo adro (lançadas previamente em singles), Tinta verde, A mulher que me quer bem e Ao romper da bela aurora. Destes, há um videoclipe onde Catarina se acompanha à braguesa, gravado nas sessões ao vivo do CLAV, Centro e Laboratório Artístico de Vermil, e estreado no YouTube em finais de 2023.

É um disco com a particularidade de ser, também, uma homenagem ao Grupo Coral e Musical da Casa de Pessoal do Hospital de Caldas da Rainha, onde os pais de Catarina (que nasceu nas Caldas, em 1966) tocam e trabalham. O grupo foi fundado em 2001 pelo seu pai, Júlio Branco, e foi através do contacto com o cancioneiro do grupo que Catarina começou a embrenhar-se mais na música, como ela explica no texto que acompanha o lançamento: “Passada uma temporada a tocar guitarra, apercebi-me de que o instrumento que queria verdadeiramente aprender era o piano e o meu pai encorajou-me a ter aulas do instrumento no conservatório das Caldas da Rainha. Quando me senti mais à vontade neste instrumento, decidi que queria acompanhar a banda dos meus pais ao piano e, durante uns anos, toquei estas canções com eles.” Pouco depois, começaram a surgir as primeiras canções, lançadas no EP Tá Sol.

Este novo EP vai ser apresentado ao vivo por Catarina, acompanhada pelo Grupo Coral e Musical da Casa de Pessoal do Hospital de Caldas da Rainha, no dia 7 de Junho na Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto e no dia 9 de Junho no Coreto do Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha. A solo, estará no dia 20 de Junho no Porto (Radioclube Agramonte), 21 em Guimarães (Centro para os Assuntos da Arte e Arquitectura), 13 de Julho no NOS Alive, e no dia 27 de Setembro no Ciclo In-ti-mis-ta, em Portalegre.