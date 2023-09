Estas fotografias ajudam Marrocos: colectivo de artistas lança campanha após sismo

Estão para venda 26 telas com fotografias de 24 artistas marroquinos. O objectivo é angariar dinheiro para apoiar as pessoas mais afectadas pelo sismo que atingiu o país.

Aliar a arte à ajuda humanitária. É esta a proposta do colectivo Artists for Morocco ("Artistas por Marrocos", em português), que lançou um conjunto de imagens assinadas por 24 fotógrafos e artistas marroquinos para angariar dinheiro que servirá para ajudar as pessoas afectadas pelo sismo da última sexta-feira.

"Todo o dinheiro angariado vai ser doado à fundação humanitária local Rif Tribes", criada em 2022, e que tem estabelecido "importantes relações entre as comunidades remotas e voluntários" nas regiões montanhosas de Marrocos, explica o colectivo artístico no site da campanha. Há 26 telas à venda, com diferentes imagens que ilustram a cultura marroquina. Todas as imagens custam 125 euros. A loja online já está a funcionar, mas as encomendas só vão ser enviadas a partir da primeira semana de Outubro.

A iniciativa, liderada pela editora Samira Larouci, pelo artista visual Anass Ouaziz e pelo fotógrafo Ismail Elaaddioui​, pretende canalizar a receita das vendas para "as pessoas mais necessitadas", em particular, "as vítimas que vivem isoladas nas zonas do Atlas de mais difícil acesso".

O sismo de sexta-feira foi o mais violento registado em Marrocos nos últimos 120 anos. Com uma magnitude de 6,8 na escala de Richter, o abalo afectou principalmente a região sudoeste de Marraquexe e pequenas localidades do Alto Atlas, de difícil acesso. As operações de busca e salvamento ainda decorrem nos escombros dos edifícios que ruíram, mas os últimos dados oficiais apontavam 2497 mortes.