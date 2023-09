Autarcas querem passe Navegante na travessia para Tróia: “O Sado é uma barreira”

Em 16 anos, o preço do bilhete no ferryboat, operado por um privado, para uma viatura ligeira com condutor, aumentou de 5,7 euros, em 2007, para os actuais 19,60 euros.

Os autarcas de Setúbal, Grândola e Alcácer do Sal querem a extensão do passe Navegante à travessia fluvial do rio Sado, entre Setúbal e Tróia, que está concessionada à empresa privada Atlantic Ferries, do grupo Sonae, e que, desde 2007, sofreu aumentos nas tarifas superiores a 300%.