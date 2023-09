Renovado VW ID.3 reclama ser mais eficiente e sustentável

Com mexidas no design, a última geração de sistemas de assistência e com materiais de melhor qualidade que primam por ser, garante a marca, mais sustentáveis, o familiar compacto 100% eléctrico da Volkswagen surge com uma actualização de meio de vida para reclamar um lugar entre as preferências dos automóveis sem emissões.

Por forma, chamam a atenção o design e aerodinâmica melhorados, com aberturas de arrefecimento de ar optimizadas e um novo pára-choques que faz com que o capot pareça mais comprido. Já no interior, destaque para a percepção de se estar a entrar num ambiente onde a qualidade dá cartas, sendo que a VW sublinha o facto de ter recorrido a materiais sustentáveis, descartando o uso das peles de origem animal.

Em Portugal, o modelo será proposto nas versões Pro (desde 42.460€), com bateria de 58 kWh, e Pro S (a partir de 48.415€), com unidade de acumulação de energia de 77 kWh, ambas com 204cv. A versão GTX, mais potente e reactiva, deverá chegar ao mercado durante o próximo ano.

Em termos de autonomia, a versão Pro garante conseguir percorrer até 428 quilómetros, enquanto a Pro S atinge um alcance de até 559 quilómetros. Em ambas as versões, o carregamento em corrente alternada faz-se a uma potência de até 11 kW; em corrente contínua, a capacidade de carga é diferente para cada uma das versões: a primeira admite carregamentos até 120 kW; a segunda, até 170 kW.

Entre o equipamento de série, destaque para a inclusão de sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, cruise control adaptativo, ar condicionado automático, faróis dianteiros em LED, sistema de infoentretenimento de 12 polegadas e jantes em liga leve de 18 polegadas. A Pro S acrescenta as jantes em liga leve 19’’, estofos em artVelours, ajustamento eléctricos nos bancos dianteiros, que chegam ainda com sistema de massagem.

Entre os opcionais, há visor de realidade aumentada (head-up display), que projecta informações, tais como a velocidade do veículo e instruções dinâmicas de navegação, no pára-brisas.