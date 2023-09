Portugal goleia Bielorrússia e lidera qualificação para o Euro sub-21

A equipa nacional lidera o grupo com seis pontos em dois jogos.

A selecção portuguesa de futebol sub-21 assumiu nesta terça-feira a liderança do Grupo G de qualificação para o Campeonato da Europa de 2025 da categoria, ao golear a Bielorrússia por 5-0, no segundo jogo no agrupamento.

Na partida disputada em Armavir, na Arménia, uma vez que os bielorrussos estão sancionados pela UEFA devido à guerra na Ucrânia, a equipa das "quinas" marcou por Fábio Silva, aos nove e 34 minutos, o último de penálti, Henrique Araújo (26'), João Marques (44') e Rodrigo Gomes (89').

Com este resultado, Portugal lidera o grupo com seis pontos em dois jogos, seguido pelas Ilhas Faroé com quatro, enquanto a Bielorrússia (cinco jogos) e Andorra (quatro) têm três. A Grécia tem um ponto em um jogo e a Croácia ainda não jogou qualquer partida.