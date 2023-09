Rui Pinto condenado por tentar extorquir Doyen

Acórdão do pirata informático, que vai beneficiar de amnistia nalguns crimes, está a ser lido no Campus da Justiça, em Lisboa.

Os juízes que estão a proferir a sentença do caso Football Leaks vão condenar o pirata informático Rui Pinto por ter tentado extorquir dinheiro ao fundo de investimento Doyen, com um plano conhecido e secundado pelo advogado Aníbal Pinto. A sentença está a ser lida neste momento, com o tribunal a dizer não acreditar que Rui Pinto tivesse colegas no projecto do Football Leaks e ligando-o ao blogue Mercado de Benfica, página em que foram publicados emails do clube da Luz e informações de processos judiciais das "águias".