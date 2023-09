As lições do Chile, segundo Enrico Berlinguer

O Chile ocupa um lugar central no mundo do início dos anos 1970. Foi um grande laboratório da esquerda. Deu lugar a um debate tão apaixonado como o da invasão da Checoslováquia em 1968. Estava em jogo a articulação entre socialismo e democracia. A União Popular chilena foi uma experiência única no século XX: um projecto socialista radical, unindo toda a esquerda e conduzido no mais rigoroso quadro democrático.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt