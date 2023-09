A maior goleada de sempre de Portugal foram quase duas mãos cheias

Mais importante do que o volume de golos é o significado deste triunfo, que permite a Portugal ficar a um mero empate do apuramento para o Euro 2024.

A goleada que Portugal aplicou ao Luxemburgo, nesta segunda-feira, foi a maior de sempre na história da selecção nacional masculina de futebol. O 9-0 ultrapassa as goleadas por 8-0 já aplicadas duas vezes ao Liechtenstein​ - uma em 1994, outra em 1999, ambas em jogos de qualificação para Europeus, tal como este resultado conseguido agora frente ao Luxemburgo.

Gonçalo Inácio, duas vezes, Gonçalo Ramos, outras duas, Diogo Jota, também com festejo duplo, Bruno Fernandes, Ricardo Horta e João Félix foram os responsáveis por um atropelo nunca visto nos jogos da selecção nacional masculina.

Mais importante do que o volume de golos, que alegrou o Estádio do Algarve, é o significado deste triunfo, que permite a Portugal ficar a um empate do apuramento para o Euro 2024.