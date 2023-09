Pogba, a contas com doping, continua em queda livre

Lesões, indisciplina, declínios abruptos de forma a meio de temporadas e, agora, doping. A carreira de Paul Pogba continua em queda livre, com o jogador francês a responder agora por um teste antidoping positivo, numa altura em que se adensavam rumores sobre uma possível transferência para a Arábia Saudita.

Segundo a imprensa italiana, os valores de testosterona na análise ao médio da Juventus estavam acima do permitido, pelo que Pogba tem, agora, três dias para pedir uma contra-análise. Caso não o faça – ou caso essa diligência nada mude –, estará na mira das autoridades antidoping, que poderão aplicar-lhe um castigo até quatro anos, caso seja comprovada intencionalidade do jogador.

Curiosamente, o controlo feito ao francês foi após uma partida em que… não jogou. No fim do duelo frente à Udinese, a 20 de Agosto, Pogba foi um dos atletas escolhidos aleatoriamente para controlo antidoping, adensando um problema já comum no futebol italiano nas últimas décadas.

Palomino, jogador da Atalanta, foi um dos últimos a enfrentar problemas deste tipo, tendo sido absolvido, em Novembro de 2022, depois de quatro meses de suspensão preventiva.

Com Pogba espera-se cenário semelhante. Deverá enfrentar, para já, uma suspensão e, caso se confirme a utilização indevida de testosterona e o consequente castigo, vai enfrentar mais um revés numa carreira enevoada por vários problemas, sobretudo de ordem física.

O jogador de 30 anos fez apenas dez jogos na última temporada e tinha feito 27 na anterior a essa. Falhou o último Mundial – não foi vice-campeão no Qatar – e tem sido uma peça descartável para vários treinadores, que não têm tido um médio de especial utilidade nas últimas duas temporadas.

Nesta temporada, Pogba começou de forma tímida, já que regressou em Setembro de uma lesão prolongada e apenas participou em duas partidas – nenhuma a titular.