“Grandes” ficaram a saber com quem jogam na Taça da Liga

Depois de ter vencido a Taça da Liga pela primeira vez em 2022/23, finalizando um "jejum" de 16 anos, o FC Porto ficou inserido no Grupo D e vai arrancar a defesa do título com uma visita ao primodivisionário Estoril e uma recepção ao Leixões, da II Liga, ditou o sorteio ocorrido de manhã na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, no Porto.

"Se as equipas estiveram presentes neste sorteio, é porque têm valor para cá estar. Penso que não há muito a dizer dos nossos adversário, porque o campeonato começou há praticamente um mês e, se calhar, todos apresentarão outros futebolistas, devido ao facto de as inscrições só terem terminado no final de Agosto", vincou aos jornalistas João Pinto, representante do FC Porto no evento.

Projectando um "apuramento difícil" para a final a quatro, que está destinada aos vencedores dos quatro grupos e vai decorrer pela quarta época seguida em Leiria, o antigo defesa e capitão reconheceu que os "dragões" são "naturalmente favoritos" e "entram em todas as provas com um pensamento de chegar o mais longe possível e, se possível, ganharem".

O campeão nacional Benfica ficou no Grupo B e começará por visitar o Arouca, da I Liga, que foi semifinalista da edição anterior da Taça da Liga, antes de receber o "secundário" AVS, procurando corrigir a eliminação averbada na última temporada na fase de grupos.

Grupos Grupo A Sp. Braga, Casa Pia, Nacional Grupo B Benfica, Arouca, AVS Grupo C Sporting, Farense, Tondela Grupo D FC Porto, Estoril, Leixões

"Sabemos a dificuldade da prova, que tem crescido a cada ano. Levantei várias vezes [o troféu], mas temos de abordar [a competição] de forma diferente daquilo que fizemos na época passada e logo a partir da primeira partida, porque queremos estar na final a quatro e vencer", acautelou o director-técnico das "águias", Luisão, que, como defesa e capitão, fez parte de sete êxitos (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15 e 2015/16).

O Sporting, segundo clube mais laureado, com quatro troféus, vai estrear-se no Grupo C com uma recepção ao Farense, recém-promovido à I Liga, tal como tinha acontecido em 2022/23, temporada na qual viria a falhar o "tri", ao perder com o FC Porto na final (0-2).

A visita ao Tondela, da II Liga, completa o percurso do clube "leonino", que não prestou declarações, apesar de ter marcado presença pelo secretário-técnico Vasco Fernandes.

No Grupo A, o Sp. Braga defronta em casa o primodivisionário Casa Pia e mede forças no terreno do "secundário" Nacional, tendo em vista um lugar na final a quatro, cujas "meias" estão calendarizadas para 23 e 24 de Janeiro de 2024, com a decisão no dia 27.

"O sorteio foi difícil e há grandes equipas, mas o nosso intuito é ganhar. Agora, é passo a passo. Ainda temos dois adversários complicados para ultrapassar e, depois, ir à final a quatro. A Taça da Liga cresceu muito e o Sp. Braga pretende estar nas melhores competições do país e internacionais. Queremos ganhá-la para dar mais uma alegria aos adeptos", desejou o director de relações institucionais do clube, Alan, que, na condição de avançado, foi "herói" em 2012/13, numa façanha revalidada pelos minhotos em 2019/20.

Vitória de Setúbal (2007/08) e Moreirense (2016/17), ambos com um título cada, também constam do quadro de honra da prova mais jovem do futebol profissional português, cuja 17.ª edição reúne oito emblemas da I Liga e quatro do segundo escalão na terceira fase.