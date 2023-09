Polónia perde na Albânia e está em apuros na corrida ao Euro 2024

Cinco jogos, três derrotas. É este, até ver, o legado de Fernando Santos enquanto seleccionador da Polónia. Neste domingo, os polacos sofreram novo desaire, agora na Albânia (2-0), e complicaram ainda mais as contas do apuramento para o Europeu de 2024.

Está difícil a vida para Fernando Santos. Com dois triunfos apenas (e pouco convincentes) em cinco encontros disputados no Grupo E, a Polónia está a protagonizar uma prestação muito pobre nesta fase de qualificação. Num contexto aparentemente ao alcance dos polacos, o quarto lugar actual espelha o mau momento que a equipa atravessa.

Neste domingo, em Tirana, Jasir Asani inaugurou o marcador aos 37' (com um golo fabuloso) e Mirlind Daku fez o 2-0 aos 62', num jogo com 13 cartões amarelos (sete para a selecção da casa, seis para os polacos) e com seis remates para cada lado, mas apenas um enquadrado para a equipa visitante.

Depois das derrotas com a Moldova e com a República Checa, a Polónia soma seis pontos em cinco partidas, está a dois de distância deste duo de adversários (os checos têm um jogo a menos) e a quatro do líder do Grupo E, a Albânia. E nem o triunfo sobre a Alemanha (1-0), num jogo particular disputado em Junho, alivia a pressão que se abate sobre os ombros do treinador português.