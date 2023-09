Futsal: Portugal sagra-se campeão europeu de sub19 pela primeira vez

Selecção nacional venceu a Espanha por claros 6-2, descolando no marcador na parte final do encontro, em Porec.

Portugal sagrou-se neste domingo, pela primeira vez, campeão da Europa de futsal no escalão de sub19. Na Zatika Arena, em Porec, na Croácia, a selecção portuguesa venceu a Espanha, por 6-2, numa final com direito a reviravolta, e fechou com chave de ouro um torneio em que somou apenas triunfos.

Os bicampeões europeus entraram melhor na partida e chegaram a ter dois golos de vantagem, tirando o melhor partido de lances de bola parada. Em ambos os casos, foi Salas a finalizar com êxito, complicando a missão ao adversário.

Portugal não tremeu, porém. Num jogo equilibrado, continuou a insistir e Lúcio Rocha reduziu aos 10', dando o mote para o empate que haveria de chegar perto do intervalo, pelos pés de Andriy.

Os espanhóis assustaram logo após o intervalo, com um remate ao poste, mas seria mesmo Portugal a consumar a reviravolta, num pontapé de canto bem trabalhado que Salas converteu em autogolo.

Andriy ainda dispôs de um brinde da defesa espanhola para assinar o quarto golo, mas seria Tomás Colaço, de livre, a dar outro conforto a Portugal, que ficou ainda mais descansado quando Espanha, a arriscar no 5x4, sofreu um golo de baliza vazia. Cortesia de Lúcio, um dos melhores do torneio.

E já num período de total desespero, a mesma receita voltou a funcionar. Pedro Santos, de baliza deserta, elevou a contagem para 6-2, dando maior expressão a um triunfo que não conseguira na final anterior, diante do mesmo adversário, mas que agora materializou com autoridade.