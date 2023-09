Sp. Braga tremeu, mas garantiu a vitória em Moreira de Cónegos

Moreirense e Sp. Braga acertaram, este sábado, as contas da terceira jornada da I Liga com um triunfo, por 2-3, dos bracarenses, arrancado aos 90+6', e que levou a equipa de Artur Jorge ao 6.º lugar da tabela, com sete pontos, deixando os cónegos em 10.º, com quatro.

André Luís (40') e Madson (45+1') marcaram os golos da equipa da casa, depois de Rony Lopes (27') ter colocado o Sp. Braga em vantagem. O empate surgiu perto do fim por Banza (82'), com Al Musrati (90+6') a decidir o encontro num pontapé-de-canto.

Paulo Oliveira, Borja, Rony Lopes, Álvaro Djaló e Banza foram titulares numa equipa desfalcada de Ricardo Horta, Abel Ruiz e Niakaté (nas respectivas selecções), o que o treinador do Sp. Braga (a cumprir castigo, na bancada) assumiu ao adiar este jogo para centrar-se no play-off da Champions, com o Panathinaikos.

Os “guerreiros” surgiram ameaçadores, tendo chegado à vantagem por Rony Lopes, em estreia a titular, após iniciativa de Banza e assistência de Djaló.

Reagiu o Moreirense com dois remates ao poste (34 e 37’), confirmando o ascendente num cabeceamento de André Luís (40’), a castigar mau alívio de Bruma, após cruzamento de Franco.

A reviravolta deu-se na compensação, com Madson Monteiro (45+1’) a surpreender Borja e a bater Matheus, completando, ao segundo poste, bom cruzamento de João Camacho.

Artur Jorge lançou Moutinho e Al Musrati para a segunda parte e só a intervenção do VAR impediu a expulsão do médio português (53') na sequência de uma entrada inicialmente punida com vermelho pelo árbitro.

Em desvantagem, o Sp. Braga tentou mudar a história do encontro, com Marín e Pizzi a irem a jogo. Mas foi uma insistência de Djaló, já com Paulo Oliveira integrado no ataque, a levar a bola à cabeça de Banza, que igualou (82') antes de falhar o 2-3, ao acertar na barra (88').

O Moreirense já obtivera, em lance ilegal de Antonisse (86'), um golo anulado, pelo que o encontro parecia condenado a terminar empatado... Até Al Musrati, regressado de lesão, ter batido a defesa da casa no jogo aéreo para garantir três pontos para o Sp. Braga.