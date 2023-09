Remco Evenepoel redime-se depois do trauma do Tourmalet

Remco Evenepoel (Quick-Step) venceu, este sábado, isolado, a 14.ª etapa da Volta a Espanha - 156,5km, percorridos em 4h13m38s, entre Sauveterre-de-Béarn e Larra-Belagua -, redimindo-se do verdadeiro "desastre" na véspera, no Tourmalet. O belga somou a segunda vitória em etapas, depois de ter sido primeiro em Andorra, na terceira tirada, para bater Romain Bardet (Soudal) na ponta final, depois de um dia de constantes ataques até à vitória final, com margem confortável (superior a 8 minutos) sobre o pelotão.

Thomas De Gendt (Lotto Dstny) foi o primeiro a atacar, logo após a partida, seguido de um Remco Evenepoel empenhado em limpar a imagem deixada na véspera, com o belga, vencedor da última edição da Vuelta, a beneficiar do beneplácito do líder da corrida, que dispunha no início da tirada de qualquer coisa como 27 minutos de vantagem sobre Remco.

Depois de Kevin Vauquelin (Arkea) ter tentado a sorte, Evenepoel voltou à carga uma segunda vez, aos 11 quilómetros, levando o português Nelson Oliveira (Movistar) na roda.

De tentativa em tentativa, Evenepoel animou um grupo mais alargado, onde além de Nelson Oliveira entraram Rui Costa (Wanty) e André Carvalho (Cofidis).

João Almeida (UAE) acabou por voltar a sofrer mais à frente, aguentando-se mais uma vez entre os mais fortes, antes de Remco atacar na descida, depois de ter sido o primeiro no Col de la Hourcère (ascendeu à liderança do Prémio da Montanha), com Romain Bardet (DSM) a arriscar seguir com o belga até à meta. O francês acabaria por ser mais um passageiro, sem forças para ajudar Remco (que no final até elogiou Bardet pela colaboração... possível), esperando reservar algumas forças para surpreender o adversário perto da meta.

Um equívoco que deu a Remco Evenepoel o merecido e justo triunfo depois de ao primeiro ataque, já nos quilómetros finais, ter deixado Bardet para trás, confirmando a vitória com mais de um minuto de avanço sobre o francês.

O pelotão chegaria bem depois, a mais de 8 minutos de Remco, sem alterações significativas na classificação geral.