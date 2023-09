Portugal segue com 55 medalhas nos Europeus para atletas com síndrome de Down

A comitiva nacional somou mais 22 medalhas esta sexta-feira nas modalidades de judo, atletismo e natação. Portugal é representado por 48 atletas com síndrome de Down, que competem em seis modalidades.

Portugal conseguiu na sexta-feira 22 medalhas no 3.º dia dos Europeus SUDS (Sports Union for athletes with Down Syndrome) para atletas com síndrome de Down, que decorrem em Pádua (Itália), até este domingo. A comitiva nacional segue com 55 medalhas.

Na sexta-feira, os atletas portugueses conseguiram sete medalhas no judo, seis no atletismo e nove na natação.

No ténis de mesa, João Soldado Gonçalves e João Oliveira passaram em 1º. lugar nos respectivos grupos da prova de singulares masculinos, garantindo presença na luta pelas medalhas.

A equipa de futsal garantiu lugar na final, a República da Irlanda, por 3-0. No jogo decisivo, Portugal vai medir forças com a Turquia. Por sua vez, a formação de basquetebol averbou duas derrotas e terminou a competição no 5.º lugar.

Os Europeus SUDS juntam 514 atletas, de 21 países, que competem em oito modalidades. Portugal está representado por 48 atletas, que competem em seis modalidades: atletismo, basquetebol 4x4, futsal, judo, natação e ténis de mesa.