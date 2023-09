Mundial de râguebi: jogos de Portugal transmitidos na RTP2

Os quatros jogos que Portugal vai disputar no Campeonato do Mundo de râguebi vão poder ser vistos em canal aberto. Ao contrário do que aconteceu em 2007, quando a estreia da selecção portuguesa na elite do râguebi mundial apenas pôde ser vista através das transmissões da Sport TV, desta vez, num acordo que apenas ficou fechado nesta semana, as partidas dos “lobos” serão transmitidas pela RTP2.

Em 2007, a presença de Portugal na elite do râguebi mundial teve, a nível nacional, um enorme impacto, à escala do que representa um Campeonato do Mundo de râguebi no panorama do desporto a nível global. Porém, apenas os portugueses que tinham acesso a um canal codificado (Sport TV) tiveram a oportunidade de ver os jogos dos “lobos” frente a Escócia, Nova Zelândia, Itália e Roménia.

Dezasseis anos depois, para ver um jogo de Portugal no mais importante palco do râguebi mundial não será necessário pagar. Porém, embora o Governo tenha decretado há já algumas semanas que os jogos da selecção portuguesa no Mundial 2023 deveriam ser transmitidos em sinal aberto, o PÚBLICO apurou que apenas nesta semana ficou fechado o acordo entre a Sport TV e a RTP, que permitirá que em Portugal seja possível ver as partidas da equipa nacional no Grupo C no segundo canal da televisão pública.

Assim, a estreia portuguesa, a 16 de Setembro, contra o País de Gales, será transmitida pela RTP2, estando o início da partida em Nice agendado para as 16h45. Segue-se, no mesmo canal, a transmissão do Geórgia-Portugal (23 de Setembro, 13h00), Austrália-Portugal (1 de Outubro, 16h45) e Fiji-Portugal (8 de Outubro, 20h00).

Segundo o PÚBLICO apurou, o primeiro-ministro, António Costa, marcará presença no jogo da estreia portuguesa, a 16 de Setembro, em Nice, contra o País de Gales. Uma semana depois, será Ana Catarina Mendes, ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares - tem a tutela do Desporto no XXIII Governo Constitucional - quem estará em Toulouse, no duelo de Portugal com a Geórgia.

Por definir está ainda o jogo a que Marcelo Rebelo de Sousa irá assistir no Mundial 2023. O Presidente da República esteve a 12 de Agosto no Estádio do Algarve, no jogo de preparação do “XV de Portugal” frente aos Estados Unidos, e, em França, deverá marcar presença no encontro contra a Austrália, em Saint-Étienne, ou Fiji, em Toulouse.

João Paulo Correia, secretário de estado da Juventude e Desporto, será o representante português no Mundial de França na partida de Portugal no jogo das duas últimas jornadas do Grupo C em que Marcelo Rebelo de Sousa não marcar presença.