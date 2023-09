Jonas Vingegaard venceu no Tourmalet no pior dia de João Almeida na Vuelta

O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard vence nesta sexta-feira a 13.ª etapa da Volta a Espanha, no francês Col du Tourmalet, e aproximou-se da liderança do colega de equipa na Jumbo-Visma, o norte-americano Sepp Kuss.

Vingegaard, vencedor das últimas duas edições da Volta a França, cumpriu os 134,7 quilómetros entre o Formigal e o Tourmalet em 3h51m10s, batendo Kuss, segundo, por 30 segundos, com outro Jumbo-Visma, o esloveno Primoz Roglic, campeão do Giro, em terceiro a 33s, fazendo com que o pódio da exigente tirada fosse todo composto por corredores da Jumbo-Visma.

Na nova classificação geral Kuss mantém-se na frente, agora com 1m37s de vantagem para Roglic, segundo, e 1m44s para Vingegaard. O espanhol Juan Ayuso (UAE) é quarto, a 2m37s, num dia em que João Almeida (Emirates) caiu de sexto para 10.º, já a 8m39s da camisola vermelha.

O ciclista português atrasou-se quando as primeiras grandes dificuldades do dia surgiram e depois, o melhor que conseguiu foi limitar os "estragos", naquele que foi, nas suas próprias palavras o pior dia da sua carreira como corredor.

No sábado, o pelotão da Vuelta volta a enfrentar a alta montanha, na 14.ª etapa, que liga Sauveterre-de-Béar a Larra em 156,2 quilómetros.