Os Bela Noia garantem que Os Miúdos Estão Bem e refirmam-no com Canção da Lua

Que os miúdos estão bem era coisa que já sabíamos, pelo menos desde que os britânicos The Who gravaram The Kids Are Allright (em 1965) ou que a norte-americana Lisa Cholodenko estreou (em 2010) um filme com o mesmíssimo nome e com Annette Bening, Julianne Moore e Mark Ruffalo no elenco. O que nessa altura não sabíamos é que, sem ligação evidente com tal disco ou tal filme, os portugueses Bela Noia dariam ao seu primeiro álbum o nome Os Miúdos Estão Bem. Soubemo-lo em Abril, quando se estreou o primeiro single com videoclipe, Para quê voltar, e confirmámo-lo em Julho com um segundo single, Paranóia. Agora, a uma semana da publicação do álbum, estreia-se o terceiro single (também com videoclipe), Canção da Lua.

Projecto do músico viseense Pedro Vieira, os Bela Noia produziram e gravaram o seu álbum de estreia no espaço de um mês. Canção da Lua, com letra e música de Pedro Vieira (que a canta, assinando também a realização e edição do videoclipe), conta com Miguel Rodrigues nas percussões, com Gonçalo Alegre na produção e arranjos e Teresa Melo Campos (das Sopa de Pedra), Mariana Machado, Hugo Cardoso e Daniela Castro nos coros. A gravação foi feita nos Estúdios da Paz, por Gonçalo Alegre, com mistura e masterização de Nuxo Espinheira.

Os Bela Noia, que só se tornaram uma banda depois do disco estar pronto, são: Pedro Vieira (voz e guitarra), Leonardo Outeiro (guitarra), Gonçalo Alegre (baixo), Miguel Rodrigues (bateria e percussão). Uma semana após o lançamento do álbum, a 15 de Setembro, Os Miúdos Estão Bem vai ser apresentado ao vivo em Viseu, no dia 23, no Jardim da Casa do Miradouro.