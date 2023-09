Burna Boy. A volta de glória do gigante africano

Em African giant, canção de arranque do álbum homónimo lançado em 2019, Burna Boy puxava o lustro à sua própria obra e conquista enquanto figura em ascensão de uma pop global de matriz africana; enquanto símbolo do porvir de um continente que vem ditando, cada vez mais, as tendências da indústria da música a nível mundial – in loco ou pelas suas diásporas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt