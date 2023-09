No pasa nada

Com a radicalização das agendas ideológicas, à esquerda e à direita, talvez com propriedade se pudesse chamar ao nosso momento histórico momento histérico.

Há coisas engraçadas. Se procurarmos por Matt Taylor recorrendo ao motor de busca do Google, em menos de um segundo surgem-nos 411.000.000 resultados, à cabeça dos quais se encontra um futebolista inglês do Shrewsbury Town Football Club. O nosso Matt Taylor, que não é futebolista, mas astrofísico, aparece muito lá para a frente (ou para trás, como se preferir) numa página da Universidade de Calgary do Canadá. Prosseguindo com os números, se reduzirmos a busca a “Matt Taylor + astrophysicist”, obtemos 740.000 entradas; se escrevermos “Matt Taylor + T-shirt”, alcançamos 95.700.000 resultados, o que bate largamente a demanda pelo astrofísico (embora seja ele o dono da T-shirt), e os 10.100.000 para “Matt Taylor + footballer”.